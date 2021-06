Burgemeester Jos Wienen heeft maandag een woning in de Klarenbeekstraat in de Leidsebuurt gesloten. Het huis werd gebruikt voor de handel in harddrugs. Vorige week zaterdag werd daar een 28-jarige man zonder woon- of verblijfplaats neergestoken. Een 24-jarige Haarlemmer is toen aangehouden.

Wienen merkt drugshandel vanuit een woning aan als een ernstige verstoring van de openbare orde en heeft daarom de woning gesloten.

Omdat de openbare orde en veiligheid in de omgeving van deze woning in het geding was, is deze woning bovendien met spoed gesloten, meldt de gemeente.

De gemeente laat weten dat een strafzaak niet het enige is waar de bewoner en de verdachte van de steekpartij zich druk om moeten maken.

"Naast de strafrechtelijke aanpak door politie en justitie wordt ook door de gemeente krachtig, eenduidig en consequent in de strijd tegen drugshandel opgetreden met passende bestuurlijke maatregelen", aldus de gemeente.