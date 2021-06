De Haarlemmers van 27 en 31 jaar zijn zondagavond aangehouden in de Waarderpolder omdat ze rondliepen met luchtbuksen die op geweren leken. Ook had de politie een melding over geweerschoten ontvangen.

Na onderzoek bleek het te gaan om luchtbuksen met de uiterlijke kenmerken van een vuurwapen. Het is alleen toegestaan een luchtbuks op eigen terrein te gebruiken.

Bovendien mag de luchtbuks niet op een echt vuurwapen lijken. De politie benadert gebruikers namelijk alsof ze echte vuurwapens in handen hebben.