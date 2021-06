De Haarlemse politie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als politieagent. Een Haarlemmer meldde zich zondag bij de politie omdat hij vermoedelijk telefonisch is benaderd door een oplichter.

Het slachtoffer is volgens de politie gebeld door een persoon die beweerde dat hij van de politie was. Ook beweerde de beller dat er geld van de rekening van het slachtoffer was opgenomen. De beller wist daarnaast het rekeningnummer van het slachtoffer op te noemen.

De Haarlemmer vertrouwde het niet en verbrak de verbinding. Hij belde zijn bank om navraag te doen. Er bleek geen geld van zijn rekening te zijn opgenomen.

De politie adviseert op sociale media de verbinding direct te verbreken bij dit soort telefoongesprekken.