Kinderen van de Haarlemse basisschool de Globe hebben als onderdeel van de kunstroute Het Ongeziene Gezien van Stichting Kapsalon vijf droomtentjes met gedichten gemaakt.

Met de bewoners en kinderen uit Schalkwijk in Haarlem heeft de stichting kunst gemaakt die aankomend weekend te zien is op verschillende locaties in de wijk. Op deze route zijn uiteenlopende disciplines te zien zoals fotografie, poëzie, tekeningen en podcasts.

"Met de kinderen hebben we deze droomtentjes gemaakt", vertelt grafisch ontwerper Maud van Gool. "Hiermee vertellen ze hun dromen over de toekomst."

Volgens de organisator Marisa Beretta voegt het voor deze kinderen iets toe om met kunst bezig te zijn. "We merkten twee jaar geleden met een soortgelijk project met fotografie dat het enorm verbindt in de wijk", zegt ze. "We wilden weer zoiets in de wijk met andere kunstvormen en daar is de stichting uit voorgekomen. Daarnaast willen we de potentie laten zien die de kinderen hebben. Het is voor hen niet vanzelfsprekend om met kunst bezig te zijn. maar we zien ze echt opbloeien."

De kunstroute is tot en met zondag 27 juni te zien.