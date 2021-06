De politie is nog op zoek naar twee verdachten die donderdagavond betrokken waren bij een mogelijk schietincident op de Plantenlaan in Haarlem-Noord. Eén verdachte is al opgepakt.

Het is nog niet zeker of er daadwerkelijk geschoten is. Na een conflict op een parkeerplaats reed een auto met twee personen erin weg. Later vond de politie het voertuig terug in de Solostraat in de Indischebuurt. De auto had een kapotte voorruit.

Agenten vonden het voertuig dankzij een getuige die het kenteken doorgaf. Een 22-jarige man uit Velsen-Noord werd aangehouden. Na fouillering bleek de man geen vuurwapen bij zich te hebben.

In de woning waar hij uit kwam lopen, werd na een doorzoeking ook geen pistool gevonden. Naar de tweede inzittende van de wagen is gezocht met een politiehelikopter, maar die zoekactie heeft niet tot een aanhouding geleid.

De autoruit werd vernield door een man die later een supermarkt zou zijn ingelopen. Klanten verklaarden dat hij gewond was aan zijn been en de winkel snel weer verliet. Ook deze man is ontkomen. De politie is dus nog op zoek naar twee verdachten. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie.