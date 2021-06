In Haarlem mogen café-eigenaren, net als op veel plekken in Nederland, de duels van het Nederlands elftal uitzenden op het terras. Daar gelden wel strenge regels voor, dat heeft burgemeester Jos Wienen donderdagmiddag besloten.

Het nieuwe besluit in verband met de versoepelingen van de coronamaatregelen komt overeen met eerdere afspraken tijdens grote voetbaltoernooien, meldt de gemeente. Schermen op de openbare weg zijn verboden. Schermen binnen zijn toegestaan, als die niet naar buiten zijn gericht waardoor het publiek voor het raam mee kan kijken.

De beeldschermen op terrassen mogen niet groter zijn dan een normaal formaat televisiescherm. Deze moeten naar de gevel gericht zijn om niet te veel publiek te lokken dat van de openbare weg naar de wedstrijd gaat kijken.

De uitzending via de schermen op het terras mag niet eerder dan een kwartier voor het begin van de wedstrijd worden aangezet. Uiterlijk een half uur na afloop van de wedstrijd moeten de televisies uit zijn.

Een buitentapvergunning en het neerzetten van tenten is niet toegestaan. Op het terras dient continu een medewerker van het bedrijf aanwezig te zijn die verantwoordelijk is voor het ordelijk verloop op en in de directe omgeving van het terras. Daarbij moeten de coronamaatregelen in acht genomen worden.