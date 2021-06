De spoedeisende hulp in Spaarne Gasthuis in het Haarlemse stadsdeel Noord blijft voorlopig nog dicht. Patiënten moeten voor spoedhulp naar de locatie aan de Boerhaavelaan, in het Haarlemse stadsdeel Zuid.

Volgens het Spaarne Gasthuis is de sluiting van de locatie Noord tijdelijk. Het personeel dat hier werkte op de spoedeisende hulp wordt ingezet voor de bestrijding van het coronavirus.



De huisartsenpost van het Spaarne Gasthuis in het Haarlemse stadsdeel Noord is nog wel open in de avond, nacht en in het weekend.

"Patiënten in medische nood bellen bij levensbedreigende situaties uiteraard 112 en de ambulancemedewerkers rijden vervolgens naar het juiste ziekenhuis", aldus een woordvoerder. "Bij spoed en buiten kantooruren kan de spoedpost worden gebeld. Daar wordt bepaald of de patiënt naar de huisartsenpost in Noord, of beter naar de spoedpost in Zuid kan gaan. Daar ben je maximaal zeven minuten tijd mee kwijt met de auto."