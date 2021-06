Tientallen omwonenden van het Reinaldapark in Haarlem-Oost hebben zondagmiddag geprotesteerd tegen de komst van de verslaafdenopvang Domus+. Deze week neemt de gemeenteraad na twee jaar wikken en wegen definitief een besluit.

De gemeente had de locatie achter het park in de Parkwijk-Zuiderpolder aan de Nieuweweg al in 2018 in het vizier. Na eerder protest is er toen door de hele stad gezocht naar eventuele andere geschikte locaties.

Maar nu ook de provincie de laatste overgebleven locaties heeft afgewezen, blijft de Nieuweweg over. De omwonenden vinden dit onbegrijpelijk, omdat er al zoveel overlast wordt ervaren van drugsdealers en gebruikers. De gemeente denkt dit probleem met een goed veiligheidsplan juist beter aan te kunnen pakken als de opvanglocatie er gevestigd wordt.

Wim Kleist van wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder liet tijdens de demonstratie weten dat er nog genoeg mogelijkheden zijn om de vestiging van een verslaafdenopvang tegen te houden. "Zoals een wijziging van het bestemmingsplan, dus dat geeft ons diverse mogelijkheden om te bewerkstelligen dat dit ontzaglijke plan niet doorgaat."

Woensdag wordt de laatste politieke discussie over de locatie gevoerd. Vooral coalitiepartij CDA Haarlem was nog niet overtuigd van het standpunt van het college van burgemeester en wethouders om voor de Nieuweweg te kiezen. Donderdag wordt in de gemeenteraadsvergadering een definitief besluit genomen.