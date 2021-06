Jongeren die woensdagavond bij verschillende vechtpartijen op het strand van Zandvoort betrokken zijn geweest, kunnen een gebiedsverbod opgelegd krijgen. Dat zegt burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort.

"Er zijn woensdagavond door de politie heel veel gegevens genoteerd en er worden op dit moment nog beelden uitgekeken. Dat kan als basis dienen om mensen die hier overlast veroorzaken gebiedsverboden op te leggen. Waar dat kan, daar doen we dat", aldus Moolenburgh.

Woensdagavond ging het mis op het strand van Zandvoort. Jongeren, volgens de burgemeester voornamelijk inwoners van Amsterdam, gingen eerst met elkaar op de vuist en keerden zich daarna tegen de politie. Er werd met glas gegooid en verschillende mensen moesten zich aan hun verwondingen laten behandelen. "Het is uitermate kwalijk dat een paar mensen hier de sfeer komen vergallen voor die 100.000 mensen die wel met plezier op het strand zijn", aldus Moolenburgh.

Ook vorige zomer waren er rellen op het strand van Zandvoort. De burgemeester schakelde toen hulp van de Amsterdamse politie in. "Ook donderdag was er contact tussen beide korpsleidingen om te bekijken hoe die samenwerking nog verder vorm kan krijgen", aldus Moolenburgh.

Vooralsnog denkt de burgemeester niet aan meer toezicht op het strand. Moolenburgh wijst erop dat er al veel handhavers, agenten en extra ingehuurde beveiligers op en rond de boulevard aanwezig zijn om vervelend gedrag snel te signaleren en in te grijpen.

"Er zijn ook verkeersregelaars die tegen scooteroverlast optreden. We hebben geleerd van vorige zomer, maar het is niet uit te sluiten dat er altijd mensen zullen zijn die hier de boel in het honderd proberen te gooien. Aan ons de taak om daar zo hard mogelijk tegen op te treden."