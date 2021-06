Bij een grote vechtpartij op het strand van Zandvoort zijn woensdagavond twee gewonden gevallen. Er is één verdachte aangehouden. De politie heeft de groep uiteindelijk naar het station gedirigeerd, waar de ruziemakers dringend werd verzocht het kustdorp te verlaten.

Een politiewoordvoerder laat weten dat het rond 20.00 uur onrustig werd. Politie-eenheden uit de hele regio zijn naar het strand gestuurd. Ook werden er paarden ingezet. Volgens een getuige ging het toen nog om kleine opstootjes, maar dat veranderde al snel in grootschalig geweld.

De politie heeft uiteindelijk honderd tot honderdvijftig mensen naar het station begeleid. "We hebben een heel vervelende groep tussen de andere badgasten uitgefilterd", aldus de woordvoerder. Die personen zijn niet allemaal met elkaar op de vuist gegaan. "Maar er zijn wel handgemenen geweest."

Bij het geweld zijn twee gewonden gevallen. Een van hen is een vrouw die een fles tegen haar hoofd heeft gekregen. Of het om een omstander gaat of dat de vrouw betrokken was bij de ongeregeldheden, is niet bekend. Een ander slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. "Daar gaat het niet zo goed mee", aldus de woordvoerder.

De politie heeft één van de relschoppers aangehouden. Waar hij of zij van verdacht wordt, is niet bekend.