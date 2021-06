De coronatestlocatie bij de Kathedrale Basiliek St. Bavo aan het Jos Cuypersplein in Haarlem zal woensdag en donderdag al om 11.00 uur sluiten vanwege het warme weer. Wel is de testlocatie al om 8.00 uur open.

Normaal gesproken kunnen mensen met coronaklachten tussen 9.00 en 16.30 uur terecht bij de mobiele testlocatie.

Bij de testlocatie aan het Jos Cuypersplein is ruimte voor driehonderd tests per dag. De helft daarvan gaat op afspraak en de andere helft op vrije inloop. De GGD heeft de locatie ingericht voor voetgangers en fietsers: er is geen eigen parkeervoorziening.

De mobiele locatie is een aanvulling op de al bestaande testfaciliteit bij het Kennemer Sportcenter. Voor een test bij de koepelkathedraal hoef je geen afspraak te maken. Wel moet je een paspoort of rijbewijs bij je hebben.

Locaties minder goed bereikbaar door werkzaamheden

Naast het eerder sluiten van de testlocatie waarschuwt de GGD ook voor werkzaamheden op de A9. Hierdoor kunnen test- en vaccinatielocaties minder goed bereikbaar zijn.

De werkzaamheden vinden plaats tussen vrijdag 20.00 uur en maandag 5.00 uur. De snelweg is dan tussen Badhoevedorp en Holendrecht in beide richtingen dicht.