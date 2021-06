Het Spaarneveer in Haarlem vaart sinds maandag weer vanwege versoepelingen van de coronamaatregelen. Wel zijn er nog een aantal regels van toepassing.

Het bootje is opgedeeld in vakken, waar maximaal drie personen uit hetzelfde gezin of huishouden mogen staan. Ook moet er 1,5 meter afstand gehouden worden en moeten mensen een mondkapje dragen.

Met het pontje kan iedereen, fietser of voetganger, zonder om te rijden of lopen gratis het Spaarne oversteken. Het Spaarneveer gaat dagelijks van 9.00 tot 15.00 uur heen en weer.

De af- en aanmeerplekken zijn aan de kant van de Belgiëlaan. Aan de andere kant, bij de Spaarnelaan, kan ook worden in- en uitgestapt.