Museum Het Corrie ten Boomhuis in Haarlem is gered dankzij donaties van totaal 65.000 euro. Daarmee kan het museum geopend blijven. Door een verbouwing vlak voor de eerste lockdown en de sluiting erna hing een faillissement in de lucht.

Daarom stuurde directeur Frits Nieuwstraten zo'n 6.500 brandbrieven de deur uit. "Het was boven verwachting. Ik ben er stil van, zo hartverwarmend", zegt Nieuwstraten. "Bij een donatie van 50 euro of meer kregen ze een boek van Corrie ten Boom. Daarvan kwamen honderden donaties binnen."

Normaal gesproken kan het museum rondkomen van de giften van bezoekers na een rondleiding. "Maar met de stop van bezoekers kwamen er geen inkomsten meer binnen. Het was echt bijna klaar met het museum."



Het Corrie ten Boom Museum aan de Barteljorisstraat 19 is een museum ter nagedachtenis aan Nederlandse verzetsstrijdster Cornelia Arnolda Johanna ten Boom. Ten Boom bood met haar familie onderdak aan Joodse vluchtelingen. Ze werd gearresteerd, maar overleefde concentratiekamp Ravensbrück.