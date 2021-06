De bibliotheek op het middenperron van station Haarlem stopt per 22 juni, meldt de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De gemeente had naast Rotterdam een van de twee 'stationbiebs' van het land.

Er zijn meerdere redenen om te stoppen met de bibliotheek, die alleen tijdens spitsuren open was. De bibliotheek is geen laagdrempelige plek in de buurt zoals de uitleenorganisatie het graag wil hebben. Zo is de bibliotheek op het station vanwege de kaartcontrolepoorten alleen bereikbaar voor treinreizigers.

Bovendien vraagt de vestiging een relatief grote inzet van werknemers en geld. "In samenspraak met de gemeente Haarlem hebben wij besloten die inzet voortaan te besteden aan vestigingen en collecties die voor een breder publiek toegankelijk zijn", schrijft de bibliotheek aan leden.

Volgens cijfers van Bibliotheek Zuid-Kennemerland had de vestiging op het NS-station rond de twaalfhonderd leden. Uit die cijfers blijkt ook dat boeken vooral werden uitgeleend aan leden die buiten de doelgroep vallen: 70 procent aan mensen van vijftig jaar en ouder en 20 procent van 65 jaar en ouder. Dat is een teleurstelling, want forenzen en in het bijzonder 'young professionals' zijn de doelgroep van de locatie.

Ook het aantal uitgeleende boeken valt tegen. Gemiddeld lenen leden van de bibliotheek op het station 6,5 boeken per jaar. Dat is volgens de bibliotheek een klein aantal vergeleken bij de gemiddeld 27 uitleningen aan actieve leners van Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

De bibliotheek op station Haarlem werd in 2011 geopend.