Basketbalvereniging Triple ThreaT uit het Haarlemse Schalkwijk is woensdagavond uitgeroepen tot Club van het Jaar 2021 in de categorie cultuur, meldt organisator NOC*NSF donderdag. Voetbalclub WDZ Bocholtz won in de categorie sport.

Aan de verkiezing deden 2.165 sport- en cultuurclubs mee en zijn 152.000 stemmen uitgebracht. De prijs is in in TivoliVredenburg in Utrecht overhandigd door voormalig langebaanschaatser Erben Wennemars en rapper Typhoon.

Vorig jaar won de Haarlemse basketbalclub in de categorie sport. Volgens de jury kon ze ook in de categorie cultuur niet om Triple ThreaT heen. "Ze hebben een duidelijke visie op hun maatschappelijke rol: perspectief en kansen bieden aan jongeren in Schalkwijk, met cultuur en lifestyle als middel. De manier waarop zij dat doen is een inspiratie voor velen."

Triple ThreaT is volgens de jury een club van de toekomst door vanuit de behoefte van de gemeenschap te bouwen aan een "discipline-overstijgend aanbod" met grote maatschappelijke impact.

De betrokkenheid en verbondenheid bij de club is groot: ramadan en Kerst worden samen gevierd, de nieuwe generatie krijgt een stem in het juniorbestuur en rolmodellen zorgen voor een grotere toegankelijkheid.

Naast de titel Club van het Jaar 2021, worden WDZ Bocholtz en Triple ThreaT beloond met professionele masterclasses die afgestemd worden op de behoeften van de clubs. Daarnaast maakt een productiemaatschappij een professionele promotiefilm voor de clubs.