Op het Marsmanplein in Haarlem zijn twee camera's geplaatst om overlast van rondhangende groepen jongeren tegen te gaan. Het uitdelen van bekeuringen, de inzet van jongerenwerkers en een alcoholverbod waren niet genoeg om diefstal, intimidatie en vernielingen tegen te gaan op het plein.

Bewoners van het Marsmanplein ervaren volgens een buurtbewoonster in de avonduren overlast van rondhangende jongeren en veelal beschonken volwassenen.

Albert Heijn-manager Han Bouwens laten weten dat er flessen worden stukgegooid, mensen worden bedreigd en dat er tegen de gevels wordt geplast. Ook wordt er volgens hem veel gestolen uit zijn supermarkt. "Er heerst een gevoel van onveiligheid bij omwonenden. Het gaat echt niet alleen om jongeren, maar ook om volwassenen die zich misdragen."

De overlast is niet continu, maar komt in golven. "Laatst hielden we nog een jongen aan voor diefstal. Toen de politie hem fouilleerde, bleek hij een enorm mes bij zich te dragen", zegt Bouwens. "In de garage onder de supermarkt is het volgens hem ook niet altijd veilig. "Laatst waren daar gasten in een oude auto rondjes aan het racen alsof ze op het circuit waren."

Volgens een ondernemer en buurtbewoonster hadden de camera's kort na plaatsing al impact en is het inmiddels een stuk rustiger. De camera's blijven er drie maanden.