Een steiger is woensdag rond 15.00 uur omgevallen en tegen een gevel van een huis aan de Esschilderstraat in Haarlem geklapt. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer is urenlang bezig geweest om de stalen constructie weer overeind te krijgen.

Twee schilders waren bezig een dakgoot te schilderen en hadden de steiger op wieltjes al een paar keer verplaatst. De laatste keer ging dit mis. De schilders stonden beneden veilig op de stoep toen het gebeurde.

De mannen hebben de brandweer urenlang geholpen met het zekeren en vastzetten van de stalen toren totdat deze weer rechtstond.

De schilders gaan niet meer op deze gehuurde steiger werken.