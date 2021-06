Het witte folie van de Amsterdamse Poort in Haarlem wordt in de komende weken van het pand gehaald. Het rijksmonument werd in de afgelopen maanden gerenoveerd.

Kunstenaar Michael Rieu en zijn vrouw wonen al meer dan vijftig jaar in de Amsterdamse Poort, dus ook tijdens de renovatie. "We konden op de steigers om ons huis lopen waardoor we het op een andere manier konden bekijken", zegt Rieu.

De steigers zullen over ongeveer drie weken helemaal verwijderd zijn. Rieu had in de afgelopen weken drie grote schilderijen aan het folie hangen. "We hebben het opknapproject benut om Haarlem ook iets moois te geven. Afgelopen weekend hebben we de doeken eraf gehaald en deze week maak ik er kleinere kunstwerken van om te verkopen."

Komend weekend worden de schilderijen bij de Amsterdamse Poort verkocht. De opbrengst gaat naar de voedselbank en de Kindertelefoon.