In de Morinnesteeg in het centrum van Haarlem komt binnenkort een hek dat de steeg tijdens uitgaansavonden afsluit. Het hek moet overlast door uitgaande mensen tegengaan.

In de Morinnesteeg zouden regelmatig gevulde condooms, braaksel en spullen voor drugsgebruik gevonden worden. Ook ervaren bewoners veel geluidsoverlast.

Bewoner Bert Stigter van de Morinnesteeg zegt in een video van Haarlem105 dat er "van alles gebeurt in de steeg dat in de clubs niet kan". Hij vertelt over buren die hun slaapkamer aan de straatkant hebben en soms wakker worden van getik. Als ze hun gordijnen openen, zien ze op twintig centimeter afstand iemand cocaïne snuiven.

Bewoners en ondernemers in de Berkenrodesteeg, tussen de Lange Veerstraat en het Spaarne, zijn tevreden met het hek dat daar al is geplaatst. Het heeft effect, zegt een ondernemer. "We merken dat als het hek niet is afgesloten of als het een keer is vergeten, dat we dan de bitterballen tegen de ramen hebben."

Bewoner Maartje Breed zegt dat het hek enorm scheelt in geluidsoverlast. "Ik woon op het hoekje, dus ik heb aan twee kanten overlast. Maar in de steeg scheelt het wel enorm dat er geen mensen doorheen lopen en schreeuwen."