Gemeenteraadslid Moussa Aynan is zaterdag bijna omvergereden terwijl hij in het centrum van Haarlem een video over fietsoverlast maakte. Een fietser reed expres tegen de telefoon aan waarmee het raadslid filmde.

Op de video is te zien dat Aynan de Jacobijnestraat inloopt en geparkeerde fietsen filmt. In de straat zijn fietsers te gast en dienen ze rekening te houden met voetgangers.

Een vrouw op een fiets achter hem belt twee keer met haar fietsbel. "Kijk, een ongeduldige fietser", zegt Aynan in de video. Vervolgens rijdt de vrouw tegen zijn mobiele telefoon aan.

Na de tik rent het raadslid van Jouw Haarlem achter de fietser aan en achterhaalt haar in de Zijlstraat. Daar is toevallig politie aanwezig die bemiddelt tussen de twee. Als de agenten de beelden hebben gezien, zeggen ze tegen de vrouw dat ze haar excuses moet aanbieden. Aynan: "Onder zeer heftig protest en totaal niet hartelijk kwam dat excuus er dan ook."

37 Fietser rijdt Haarlems raadslid bijna aan tijdens vlog over fietsoverlast

'Hulpdiensten kunnen straks niet meer door de straat'

Hulpdiensten zouden straks niet meer door de straten kunnen, vreest Aynan. De straten staan vol met geparkeerde fietsen, vooral tijdens de markt op de Grote Markt, terwijl de fietsparkeergarages in de Smedestraat en de Jacobijnestraat nog genoeg plek hebben.

In het kader van een proef zijn een tijd fietsstewards in de binnenstad geweest, maar die zijn er nu niet meer. Aynan komt donderdag met een initiatiefvoorstel voor het invoeren van fietsstewards in het centrum.

Op meerdere plekken in de stad loopt de druk op tussen voetgangers, fietsers en bijvoorbeeld de horeca. In de Lange Veerstraat hebben horecaondernemers en de gemeente besloten tijdens het borreluur hekken te plaatsen om overlast van fietsers tegen te gaan.