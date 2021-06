De Watermeterfabriek bij het Spaarneveer ter hoogte van de Belgiëlaan in Haarlem is verkocht. De nieuwe eigenaar Willem van der Eerden begint met zijn partner Sanne van Brunschot in de winter van 2022 een horecagelegenheid in het monument.

De verkoper, de gemeente Haarlem, heeft als eis gesteld dat de nieuwe eigenaar het fabriekspand renoveert.

Het oorspronkelijke karakter van het gebouw moet bewaard blijven. Van der Eerden, zelfstandig ondernemer in de evenementenbranche en film- en televisiewereld, en Van Bunschot waren al geruime tijd op zoek naar een geschikte locatie om hun horecadroom gestalte te geven.

De interesse in de Watermeterfabriek was groot. Volgens de gemeente hebben vele kopers zich gemeld. Ook omwonenden deden met het zogenoemde Watermetercollectief een poging om het pand te kopen. Dat mocht echter niet baten, omdat het collectief niet genoeg geld bij elkaar kon krijgen.