Het Spaarne Gasthuis heeft twee verpleegafdelingen voor coronapatiënten samengevoegd. Dat was mogelijk doordat er steeds minder covidpatiënten opgenomen hoeven te worden. Ook op de intensive care komen steeds meer bedden vrij voor andere patiënten.

De corona-afdelingen helemaal opheffen, zoals enkele andere ziekenhuizen in Noord-Holland al hebben gedaan, is in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp nog niet mogelijk.

"De aantallen zijn flink afgenomen de afgelopen periode, maar zijn op dit moment nog te groot om beide afdelingen geheel te sluiten", zo laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten.

Door de samenvoeging kunnen alle coronapatiënten op een kleine afdeling worden verpleegd. "De concentratie van coronapatiënten geeft gelukkig meer rust en ruimte om medewerkers in te zetten waar dat nodig is binnen het ziekenhuis."