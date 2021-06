Het Mendelcollege in Haarlem laat de komende week elke dag toch iets meer leerlingen toe. Rector Jan-Mattijs Heinemeijer liet eerder nog weten niet volledig open te willen, maar na een gesprek met het ministerie van Onderwijs maandag heeft hij dinsdag toch besloten dat langzaamaan wel te doen.

Heinemeijer liet vorige week weten geen gehoor te geven aan de eis van minister Arie Slob (Onderwijs) om de scholen weer dagelijks te openen voor alle scholieren. Deze week, waarin een groot aantal scholen aan deze eis voldeed, bleef het Mendelcollege het lesrooster aanbieden zoals het dit de afgelopen periode ook deed. Volgens Heinemeijer was de angst onder docenten die nog niet waren gevaccineerd groot en ging het uiteindelijk maar om een kleine tiental lesdagen voordat de zomervakantie begint.

De rector van de school met achttienhonderd leerlingen wil niet veel kwijt over het feit dat hij bij het ministerie op het matje werd geroepen. "Ik wil me vooral bezighouden met de school en zorgen dat de laatste weken voor de zomervakantie soepel verlopen", aldus Heinemeijer.

Wel zegt hij dat ze meer leerlingen naar school willen laten komen. "We proberen de komende tijd om elke dag meer scholieren toe te laten. De leerlingen gingen afgelopen weken al halve dagen naar school, dat gaan we nu alsnog uitbreiden." Of deze beslissing onder druk van het ministerie is genomen, wil Heinemeijer niet zeggen.

Het Lyceum Sancta Maria in Haarlem en Atheneum College Hageveld in Heemstede lieten vorige week aan NH Nieuws en Haarlem105 weten net als het Mendelcollege ook niet volledig open te gaan. Vanaf 7 juni is het verplicht gesteld dat de middelbare scholen weer volledig open moeten. Beide scholen zeggen voor nu niet te willen reageren of zij vasthouden aan hun eerdere besluit of dat ze volgende week alsnog volledig opengaan.