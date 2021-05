Rotterdam, Eindhoven, Den Haag en Haarlem willen als eerste steden beleggers verbieden huizen op te kopen voor de verhuur. Volgens Het Financieele Dagblad (FD) willen de gemeentes zo'n verbod volgend jaar al instellen.

De steden hopen met het verbod de krapte en de hoge prijzen op de woningmarkt tegen te gaan. Beleggers zouden starters van de woningmarkt verdrijven door middel van het opkopen van goedkope woningen voor de verhuur.

De Haarlemse woningmarkt is al lange tijd overspannen. Door de hoge prijzen en het woningtekort kunnen starters of mensen met een lager inkomen maar moeilijk een koopwoning vinden.

Vorige week werd dat nog duidelijk: een woning in de Bakkerstraat stond aanvankelijk voor 95.000 euro te koop en die prijs werd na een renovatie verviervoudigd.

De Haarlemse PvdA-fractie reageert verheugd op de plannen van de vier steden. De coalitiepartij wil dat de opkoopbescherming "zo snel mogelijk" wordt ingevoerd. Donderdag zal de fractie vragen hierover stellen aan de wethouder.

De VVD in Haarlem is geen fan van het verbod, hoewel de partij benadrukt dat "woningen voor alle segmenten beschikbaar moeten blijven". Daarnaast worden volgens raadslid Joris Blokpoel al maatregelen genomen: strengere regels voor het spitsen van woningen en een zelfbewoningsplicht bij bepaalde nieuwbouwwoningen.

'Iets meer mogelijkheden voor koopstarters'

Beleggers zijn ook niet blij met het verbod, net als De Nederlandsche Bank (DNB). DNB stelt dat de opkoopbescherming geen structurele oplossing kan zijn voor de schaarste op de huizenmarkt, en dat de maatregelen er juist voor kunnen zorgen dat er een tekort aan huurhuizen in de vrije sector komt.

Ook hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft twijfelt of de maatregel wel gaat werken. "Je voegt hierdoor geen extra woningen toe", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar voor koopstarters betekent het dat ze iets meer mogelijkheden krijgen. Zij vissen vaak achter het net als beleggers gaan kopen."

Volgens de hoogleraar is de maatregel vooral bedoeld om de leefbaarheid in stand te houden. Die staat nu in veel steden onder druk doordat veel woningen worden opgekocht en vervolgens verhuurd.

"Een deel van de mensen die de woningen opkoopt, verhuurt deze aan studenten of arbeidsmigranten", legt Boelhouwer uit. "De woningen worden 'verkamerd' en er komen meer mensen in te zitten dan normaal."

De Eerste Kamer moet nog stemmen over de wet die het mogelijk maakt een verbod in te voeren. Dat gebeurt naar verwachting voor het einde van het jaar.