Rector Jan-Mattijs Heinemeijer van het Mendelcollege in Haarlem moet zich maandagmiddag 'melden' bij het ministerie van Onderwijs. De reden daarvoor is dat hij de school niet volledig wil openen, hoewel dat voor alle middelbare scholen vanaf maandag 7 juni verplicht is.

Het Mendelcollege wil doorgaan met een 'hybride onderwijsvorm' waar de middelbare school al wekenlang met succes mee werkt.

Alle leerlingen komen daarbij dagelijks naar school. Zij zijn er alleen halve dagen. Heinemeijer en zijn staf willen, in overleg met ouders en leerlingen, het systeem aanhouden tot de zomervakantie om onder meer de rust te bewaren.

Uit een rondgang van NH Nieuws en Haarlem105 bleek vrijdag dat ook Lyceum Sancta Maria in Haarlem en Atheneum College Hageveld in Heemstede zich niet aan de eis van minister Arie Slob houden.

Afgelopen vrijdag hing de onderwijsinspectie al aan de lijn bij rector Heinemeijer. "Dat was een prettig en goed gesprek", zei Heinemeijer. "Die inspecteur vond dat de beslissing zorgvuldig was genomen en begreep het eigenlijk wel."

'Weloverwogen besluit in overleg met personeel, leerlingen en ouders'

Heinemeijer dacht dat het probleem daarmee was opgelost, maar kreeg zaterdag een mail waarin stond dat hij zich op het ministerie moest melden. Op sociale media schreef hij zondag:

"Met personeel, leerlingen en ouders een weloverwogen besluit genomen. Afgelopen vrijdag de inspectie 'op bezoek gehad' en maandag mag ik mij 'melden' bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik hoop dat zelf blijven nadenken over van hogerhand opgelegde besluiten op waarde wordt geschat en gerespecteerd zal worden."

Het gesprek op het ministerie is met de directeur Voortgezet Onderwijs en de directeur Inspectie. "Ik ga er met open vizier heen en ga er niet van uit dat er sancties komen. Inmiddels is het toch zichtbaar geworden dat het Mendelcollege echt niet de enige school in het land is die niet volledig opengaat. Ik zal maandag wel wat horen over in hoeverre wij als bestuurders autonoom zijn."