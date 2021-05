Buurtbewoners van de Leidsebuurt in Haarlem hebben dit weekend vlaggen en posters met regenboogkleuren aan de muur gehangen. Het is een protest van buurtbewoners naar aanleiding van de vernieling van een regenboogvlag die aan de muur van ontmoetingscentrum het Badhuis hing.

Op het Leidseplein in Haarlem werden zaterdag gratis posters en vlaggen met regenboogkleuren weggegeven. Inmiddels hebben ongeveer tweehonderd omwonenden een vlag aan de muur gehangen.

"Vorige week is onze vlag in brand gestoken. En daar zijn we allemaal erg van geschrokken. Dit is een hele tolerante buurt, waar iedereen welkom is en dat willen we graag laten zien", zegt Mara van Limbeek, medewerker bij het Badhuis.