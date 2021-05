De politie is in de nacht van dinsdag op woensdag een bedrijfspand aan de Tappersweg op bedrijventerrein Waarderpolder in Haarlem binnengevallen. Daar was op dat moment een illegaal pokerfeest gaande waar werd gespeeld om tienduizenden euro's. Drie personen zijn opgepakt.

Veertien andere verdachten worden later verhoord. De politie viel het pand binnen na een tip.

Meerdere mensen die eerder vanwege het overtreden van de Wet op de kansspelen met justitie in aanraking waren gekomen, waren volgens de politie in het pand. Binnen troffen de agenten een grote goktafel, fiches en tienduizenden euro's in contanten aan. In totaal waren zeventien personen bij het pokerfeest aanwezig.

Drie van hen werden gearresteerd: de eigenaar van het pand, iemand die zich niet kon identificeren en iemand die zich niet had gehouden aan eerder opgelegde gerechtelijke voorwaarden.

De andere verdachten zijn of worden allemaal verhoord voor een overtreding van de Wet op de kansspelen. Het geld is in beslag genomen.