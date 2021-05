De groene golf waardoor mensen weinig hoeven te wachten voor stoplichten op de Randweg in Haarlem, keert in juni weer terug. Acht stoplichten worden weer meer op elkaar afgestemd, zodat verkeer beter door kan rijden en niet onnodig hoeft te stoppen bij ieder verkeerslicht.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is er met name verkeershinder ter hoogte van de kruising N208 met de Kleverlaan. In de periode van maandag tot en met volgende week zaterdag wordt daar van 20.00 uur tot 5.00 uur gewerkt.

De provincie Noord-Holland ontvangt veel klachten over de afstelling van de verkeerslichten op de N208. Die gaan niet alleen over het ontbreken van de groene golf.

Ook ontvangt de provincie meldingen dat fietsers en voetgangers niet gelijktijdig groen krijgen bij het verkeerslicht en dat de tijd dat het stoplicht op groen staat te kort is.

Het voorbereidende werk duurt tot en met 16 juni.