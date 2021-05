Middelbare scholen moeten vanaf 7 juni weer opengaan, maar een aantal Haarlemse scholen overweegt de deuren gesloten te houden. De scholen zijn bang dat ze de veiligheid van de leerlingen en het personeel zonder de anderhalvemeterregel niet kunnen garanderen, zeker nu nog niet iedereen tegen COVID-19 is ingeënt.

Het Schoter, het Kennemer Lyceum en het Lyceum Sancta Maria zijn ook nog volop in overleg.

Rector Jan-Mattijs Heinemeijer van het Mendel College noemt het een "duivels dilemma". De school werkte de afgelopen drie maanden al met een systeem waarin 's ochtends de ene helft en 's middags de andere helft van de leerlingen naar school komt.

"De beslissing om open te gaan of dicht te blijven, wordt woensdag genomen. Ik heb dinsdagmiddag eerst een overleg met de leerlingenraad die op dit moment nog flink verdeeld is", aldus Heinemeijer.

Bij opening op de bewuste maandag zouden scholieren volgens Heinemeijer negen dagen naar school moeten. Er volgen namelijk ook twee proefwerkweken. "Ik zie de meerwaarde er niet van in om zo kort weer volle klassen te hebben."

Het Rijk heeft een aantal voorwaarden opgesteld om open te mogen. Leerlingen moeten zich thuis twee keer per week testen. De regering heeft beloofd alle middelbare scholen van voldoende zelftests voor leerlingen en docenten te voorzien. Na de opening blijven scholen onderwijs op afstand aanbieden voor wie niet naar school kan komen.

Als middelbare scholen weer open zijn, hoeven de jongeren alleen 1,5 meter afstand van hun docent te houden en in de gangen mondkapjes te dragen. Scholieren kunnen vanaf dan weer in volle klassen les krijgen, ook als nog niet alle docenten zijn gevaccineerd. Dat nog niet iedereen tegen COVID-19 beschermd is, speelt mee in de overweging.