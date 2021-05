De politie is op zoek naar een belangrijke getuige in de zaak van de dodelijke schietpartij die op zondag 9 mei in de Haarlemse Beeksteeg plaatsvond. Het gaat om een maaltijdbezorger die in de directe omgeving van de steeg zou hebben gefietst.

Bij de schietpartij werd een 45-jarige Haarlemmer neergeschoten. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

Uit het onderzoek van de recherche is naar voren gekomen dat een fietser, waarschijnlijk een maaltijdbezorger, op de bewuste avond in de Burgwalbuurt heeft gereden.

Hij kan belangrijke informatie hebben, meldt de recherche vrijdag. De man droeg waarschijnlijk een oranje jas en fietste op een witte fiets met een zwarte mand voorop.

De politie wil graag weten welke restaurants maaltijden bezorgen en gebruikmaken van dit soort fietsen, en wie er die avond tussen 21.00 en 21.30 uur eten bezorgd heeft gekregen door iemand in een oranje jas die op een soortgelijke fiets reed.