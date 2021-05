De gemeenteraad van Haarlem wil een extern juridisch onderzoek naar de mogelijkheden om antiabortusdemonstranten verder dan 25 meter afstand van de abortuskliniek Bea & Bloemenhovekliniek te plaatsen.

Na veel discussie heeft de gemeente een demonstratievak op 25 meter afstand aangewezen. Op die afstand kunnen de betogers niet meer intimiderend achter de cliënten aan lopen om ze over te halen de ingreep niet te doen. Uit een evaluatie van de handhavers en mysteryguests blijkt dat de demonstranten van Donum Donimi zich hier in het begin van het jaar niet aan hielden.

Directeur Rob Benschop van de Bea & Bloemenhovekliniek liet donderdagavond tijdens een vergadering van de Haarlemse gemeenteraad weten dat de huidige situatie nu wel werkbaarder is dan voorheen. "De cliënten komen niet meer volstrekt ontdaan binnen", vertelt hij. "Maar door het gebruik van borden met foetussen door de demonstranten, zijn ze nog wel overstuur." En klagen of aangifte doen de vrouwen volgens hem toch niet. "Het is al een lastige keuze en ze willen het zo snel mogelijk achter zich laten."

Benschop stelt ook ter discussie of de pro-lifebetogers wel echt demonstranten zijn. De organisatie profileert zich als hulpverlener die vrouwen wil helpen de baby gezond op de wereld te zetten, maar vraagt drie dagen per maand een demonstratie aan. Dat maakt het lastig voor burgemeester Jos Wienen om restricties op te leggen. "Want als zij het een demonstratie noemen, dan kan ik dat niet zelf anders bepalen."

Bovendien brengt het een ander probleem met zich mee, zegt Wienen. "Als het hulpverlening is, dan hoeven ze geen vergunning aan te vragen en kan ik geen beperkende maatregelen opleggen."

Daarom moet een extern bureau ingeschakeld worden, vindt de gemeenteraad. Wienen wil dit samen met andere gemeentes doen die ook tegen dit probleem aan lopen.