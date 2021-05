Bij buurthuis het Badhuis in de Leidsebuurt in Haarlem is voor de tweede keer in vier weken tijd een regenboogvlag van de gevel getrokken. De vlag werd ook in brand gestoken. Van de vernielingen is aangifte gedaan.

De kleurrijke vlag is zo'n zes weken geleden opgehangen en werd al snel door onbekenden vernield. Dat de vlag vervolgens door meester Steven van de school De Peppelaer hoger en steviger werd ophangen, heeft niet verholpen dat de stok met vaandel er weer werd afgesloopt.

"We hadden de regenboogvlag opgehangen omdat medewerkers van het Badhuis divers zijn en daar hoort deze vlag gewoon bij", zegt Mara van Limbeek, Het Badhuis. "Dit voelt echt heel rot. We gaan het hier zeker niet bij laten zitten."

Een paar honderd meter verderop, bij voetbalvereniging Geel Wit, werden begin dit jaar drie keer ook regenboogvlaggen vernield. Of het alleen gaat om vandalisme of bewuste acties tegen homo's is nog niet duidelijk. De politie kan hier nog geen uitspraak over doen.

De buurtbewoners zijn van plan om de vlag weer op te hangen. Als tegengeluid hebben zij besloten om voor iedere vernielde vlag, tien vlaggen op een andere plek terug te hangen.