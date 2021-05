Een verwarde man met een zwaard heeft woensdagavond een overval proberen te plegen op een bakkerij aan de Amsterdamstraat in Haarlem. De man heeft zich later zelf gemeld bij de politie. Hij is aangehouden. Niemand raakte gewond.

De man liep van zijn woning tot aan de winkel waar hij vaker komt. Bij de toonbank zwaaide hij met een zwaard. Een winkelmedewerker gaf hem 2 euro. Daarna verdween de overvaller.

Eigenaar Yucel is geschrokken en vindt het "triest wat er is gebeurd", ook omdat blijkt dat de overvaller een vaste klant is en zelfs wel eens in de winkel heeft meegeholpen. "Het is eigenlijk een heel aardige man", aldus de eigenaar. Waarom de verdachte toch tot deze daad is overgegaan, is nog niet duidelijk.

Winkelmedewerker Ismael Tepeyurt was aanwezig op het moment van de overval: "Ik zat boven met Yucel. Plots hoorden we geschreeuw beneden in de winkel en kwam het meisje dat in de winkel werkte naar boven gerend. Ik ging toen met de eigenaar naar beneden en hoorde dat het een overval was."

Het meisje dat de overval meemaakte, is erg geschrokken, maar het gaat naar omstandigheden goed met haar.