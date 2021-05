Op verschillende scholen in Bloemendaal moesten kinderen dinsdag enige tijd binnenblijven omdat een 46-jarige man uit Hoofddorp met een pistool dreigde in een woning aan de Bos en Duinlaan. De politie heeft de man rond 13.30 uur zonder wapen aangehouden.

Het zou gaan om een bedreiging in de privésfeer. Het is niet bekend wie nog meer in de woning aanwezig was. Uit voorzorg liep de politie in kogelwerende vesten op straat en was een deel van de Bos en Duinlaan afgezet.

Vanwege de mogelijk gevaarlijke situatie is tegen kinderen van scholen in de omgeving gezegd dat ze binnen moesten blijven. Het ging onder meer om basisschool Bos en Duin. Op die school waren ook leerlingen van De Hartenlust (vmbo) bezig met hun eindexamens.

Op meerdere toegangswegen naar scholen stonden politiebusjes. De politie doet nog verder onderzoek.