Openluchttheater Caprera in Bloemendaal blijft de komende weken nog gesloten. Ondanks de versoepelingen van woensdag voor doorstroomlocaties in de buitenlucht, ziet directeur Lode van Piggelen geen mogelijkheid om open te gaan.

Het is financieel niet haalbaar om het theater te openen voor dertig bezoekers "Er zit een restrictie aan van dertig mensen en dertig mensen in een theater waar er dertienhonderd in kunnen, dat gaat niet", legt Van Piggelen uit.

Ook is het voor artiesten niet te doen. Van Piggelen: "Artiesten kijken dan naar een heel grote lege tribune, waar ze weinig respons van krijgen. Dus dat is gewoon echt niet haalbaar."

Voor de directeur komt de restrictie niet helemaal als een verrassing en hij heeft er ook begrip voor. "In onze oppervlakte en wat we hier hebben, is het heel raar. Maar tegelijkertijd wordt er ook steeds overwogen wat het doet met publieksstromen ergens naartoe en ik begrijp dat de overheid daar heel voorzichtig mee is."

In juni worden er, net als vorig jaar, weer eindmusicals opgevoerd in het theater van basisscholen uit Bloemendaal, Aerdenhout en Overveen. "Het zou een mooie traditie zijn om dat voortaan elk jaar te doen, maar dat moet wel haalbaar zijn", vervolgt Van Piggelen.

Van Piggelen zet nu in op half juni om de deuren definitief te openen voor publiek. Hij hoopt dan minimaal driehonderd bezoekers te kunnen ontvangen. "Wie er als eerste gaan optreden, kan ik nog niet vertellen. Vorig jaar zijn we een aantal leuke samenwerkingen aangegaan, die zijn we nu weer aan het bespreken, maar daar kan ik verder nog niks over zeggen."