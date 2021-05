Een 25-jarige Haarlemmer is maandagavond laat aangehouden voor vernieling van winkelruiten in de stad. De man, die onder invloed van alcohol was, richtte schade aan bij ten minste negen winkels.

Een van de doelwitten was Kaashuis Tromp in de Barteljorisstraat. "Ik woon boven de winkel en sliep al toen het gebeurde", zegt de eigenaar. "Ineens werd ik wakker door een enorme klap. Ik werd letterlijk uit mijn bed getrild."

Op beveiligingsbeelden van de winkel is te zien hoe de man een steen tegen de ruit werpt en daarna wegloopt. De politie bevestigt dat deze man ook de vernielingen bij de andere winkels heeft aangericht.

Naast de kaaswinkel zijn ook bij acht andere winkels in de Kruisstraat, de Barteljorisstraat, de Grote Houtstraat en op het Houtplein ruiten ingegooid.

Het is onduidelijk waarom de man de vernielingen heeft aangericht. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.