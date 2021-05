GGD Kennemerland opent maandag bij de Bavo-basiliek in Haarlem een extra coronatestlocatie. Het is de bedoeling dat mensen daar ook zonder afspraak terecht kunnen voor een coronatest.

Bij de Kathedrale Basiliek aan het Jos Cuypersplein komt een mobiele testlocatie die de hele week open is. Met de opening speelt GGD Kennemerland in op de behoefte van meer testcapaciteit in de gemeente.

Op de testlocatie is ruimte voor driehonderd tests per dag. De helft daarvan gaat op afspraak en de andere helft op vrije inloop. Wie zich daar meldt met een ID-kaart of paspoort, kan ter plekke getest worden.

GGD verzoekt inwoners om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar de locatie te komen. Er is geen eigen parkeervoorziening. De mobiele locatie is een aanvulling op de al bestaande testfaciliteit bij het Kennemer Sportcenter.

De locatie bij de Bavo-basiliek is open van 9.00 uur tot 16.30 uur.