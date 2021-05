De grote brand die dinsdagavond uitbrak op bedrijventerrein Waarderpolder aan de Emrikweg in Haarlem, heeft een opslagplaats voor lithiumbatterijen verwoest. De brandweer had ruim drie uur nodig om het vuur onder controle te krijgen.

Al snel nadat het vuur rond 22.30 uur was uitgebroken, stond de fabriekshal in brand. Behalve op het blussen van het vuur zette de brandweer in op behoud van de bakkerij achter de fabriekshal. Dat is uiteindelijk gelukt.

Mede vanwege de aanwezigheid van de lithiumbatterijen heeft de brandweer tijdens de bluswerkzaamheden metingen verricht. Daarbij zijn geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen gemeten. Desondanks kregen omwonenden vanwege de hevige rookontwikkeling het advies om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatiesystemen uit te schakelen.

Hoewel meerdere getuigen melden dat ook een garagebedrijf is verwoest, klopt dat volgens de eigenaar van de garage niet. Op Facebook laat hij weten dat zijn pand wel waterschade heeft, maar alles er nog staat. "Alle auto's zijn er op tijd uitgereden."

Rond 2.30 uur was de brand onder controle. De brandweer was nog tot woensdagochtend bezig met nablussen en sloopwerkzaamheden. Om die reden waren enkele wegen rond het pand langere tijd afgesloten.