De 45-jarige man die zondagavond zwaargewond in de Beeksteeg in Haarlem werd gevonden, was slachtoffer van een schietpartij, bevestigde de politie maandag. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het VU in Amsterdam.

Volgens een melding zou een vrouw zondag rond 21.30 uur in de Beeksteeg zijn geslagen. Vervolgens zou een witte bestelbus zijn weggereden. De politie trof daarna de zwaargewonde Haarlemmer aan. Volgens mensen dicht bij het slachtoffer zou hij hebben geprobeerd een ruzie te sussen.

De bestelbus werd later door de politie aangetroffen in Zandvoort. Er zat toen niemand meer in. De politie heeft nog niets laten weten over de mogelijke dader of daders.

Volgens meerdere bronnen van NH Nieuws is het slachtoffer door zijn hoofd geschoten. De politie doet daar nog geen uitspraken over en heeft de zaak in onderzoek.