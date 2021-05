De 45-jarige man die zondagavond zwaargewond in de Beeksteeg in Haarlem werd gevonden, was slachtoffer van een schietpartij, bevestigde de politie maandag. Het slachtoffer is overleden aan zijn verwondingen.

Eerder lieten bronnen aan NH Nieuws weten dat leden van een motorclub betrokken waren bij de schietpartij. De aanleiding van de schietpartij is nog onduidelijk. Maar uit nieuwe informatie blijkt dat er vermoedelijk een ontvoeringspoging vooraf ging aan de schietpartij.

Een vrouw zou tegen haar wil in gedwongen zijn om mee te gaan met een van de motorclubleden. Hierop ontstond een handgemeen, waarbij het inmiddels overleden slachtoffer tussen sprong. Het slachtoffer werd door een kogel in zijn gezicht geraakt.

Hoewel de politie nog niet kan bevestigen dat er ook daadwerkelijk sprake was van een poging tot ontvoering, bevestigt een woordvoerder dat dat scenario op dit moment wordt onderzocht.

Een witte bestelbus, die betrokken zou zijn geweest bij het incident, werd eerder al door de politie aangetroffen in Zandvoort. De politie meldt nog niets over de daders.