Het Spaarne Gasthuis springt bij om jonge, gezonde mensen vanaf eind mei te vaccineren. In het ziekenhuis in Hoofddorp en eventueel in de locatie Haarlem-Noord is capaciteit om zevenduizend prikken per weekend te zetten.

Mensen zouden tussen 8.00 en 22.00 uur op zater- en zondagen terechtkunnen voor een vaccinatie. Het Spaarne Gasthuis hoopt dat ze het Janssen-vaccin kunnen zetten, omdat mensen dan slechts één in plaats van twee keer langs hoeven te komen.

"Het aantal medewerkers dat we nodig hebben voor deze vaccinatieweekenden staat niet in verhouding tot wat nu nodig is om alle extra COVID-bedden en ic-bedden in de lucht te houden. Dus als ziekenhuis helpen we graag mee met het vaccineren zodat we snel minder opnames krijgen", meldt het ziekenhuis.