Bernt Schneiders, voorzitter van Bevrijdingspop in Haarlem, is tegen de verplaatsing van het festival naar een andere locatie in de stad. Zowel de organisatie van het bevrijdingsfestival als de gemeente vindt dat het feest in de Haarlemmerhout moet blijven.

De vereniging Vrienden Haarlemmerhout is niet tegen het bevrijdingsfeest, maar ziet het liever naar een andere locatie verhuizen, bijvoorbeeld het Reinaldapark. Volgens de vereniging raken de wortels van de bomen beschadigd door het festival. Dat zei voorzitter Hans Kerkhoff woensdag tegen nieuwspartner NH Nieuws en radiostation Haarlem105.

Schneiders zegt dat het een terugkerende discussie is. Hij benadrukt dat zijn organisatie het stadspark zo goed mogelijk wil beschermen. "Het is uiteindelijk aan het stadsbestuur om hier een afweging in te maken."

Volgens de oud-burgemeester van Haarlem zijn er de laatste jaren steeds meer maatregelen genomen om de nadelige effecten van het grote feest, dat jaarlijks 150.000 bezoekers trekt, te verminderen.

Gemeente ziet geen reden om festival te verplaatsen

De gemeente Haarlem laat weten kennisgenomen te hebben van de discussie en weet dat er al maatregelen worden genomen om de bomen en het gras te beschermen. Zo worden er tijdens de opbouw rijplanken neergelegd.

De gemeente ziet dan ook geen reden om het festival te verplaatsen naar een andere locatie, zoals de Vrienden Haarlemmerhout dat graag ziet.

Als het aan Schneiders ligt, blijft het feest voor altijd op de huidige locatie. "Het mag duidelijk zijn dat wij vinden dat Bevrijdingspop in De Hout hoort en daar altijd moet blijven."

Dit jaar was er vanwege de coronamaatregelen in plaats van een volle Haarlemmerhout een live-uitzending vanuit Patronaat. Giel Beelen was de presentator.