Burgemeester Jos Wienen is dinsdag tijdens de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bij het monument op de Dreef in Haarlem kort ingegaan op de discussie over de coronaregels.

Hij erkende dat de coronamaatregelen soms de vrijheid beperken, maar benadrukte het verschil met de vrijheidsbeperking in de oorlogsjaren.

"Ja, de coronamaatregelen beperken soms onze vrijheid", zei Wienen. "Die regels staan in de democratische rechtsstaat in dienst van het welzijn van kwetsbare mensen. De onvrijheid in de oorlog ging ten koste van onschuldige burgers."

Ook voorzitter Koen Sturm van het 4 Mei Comité Haarlem haalde de coronaregels aan in zijn toespraak. Hij maakt zich zorgen over de scherpe discussies en de verdeeldheid onder de mensen.

"De actualiteit rondom de coronapandemie zorgt ervoor dat het risico bestaat dat we belangrijke momenten vergeten. Zo is het belangrijk om op 4 mei even stil te zijn en na te denken, te herdenken", aldus Sturm.

Wienen noemde tijdens zijn toespraak wederom namen van Joodse slachtoffers uit Haarlem, zoals hij dat ook deed tijdens de herdenking van de Holocaust op 28 januari vorig jaar bij het nationale Levenslicht-monument.

"Hoeveel schoten had voetbalkeeper Juda de Vries nog gestopt als hij niet was verraden in de onderduik op het Wilsonplein en in Sobibór was vermoord?" Het zijn voorbeelden die volgens Wienen het gruwelijke gezicht van het kwaad laten zien.

Het is dit jaar de tweede keer dat de Dodenherdenking op 4 mei vanwege de coronamaatregelen sober gehouden moest worden.