De negentienjarige Amsterdammer, die in augustus vorig jaar een goudwisselkantoor aan de Schoterweg in Haarlem overviel, is door de rechter veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Ook moet hij het bedrijf enkele honderden euro's aan schadevergoeding betalen.

De Amsterdammer deed zich op 17 augustus voor als klant, gekleed in een zwart kostuum, met pruik op en een mondkapje voor. Toen hij de medewerker een ring liet taxeren, sloeg hij toe. Hij bedreigde de man met een alarmpistool en dwong hem de kluis te openen. Daarna bond hij de medewerker met ducttape vast aan een stoel.

De politie was ondertussen gealarmeerd en had het goudwisselkantoor snel omsingeld. De overvaller was nog in de zaak en probeerde, door een magnetron door een raam te gooien te ontvluchten, maar dat mislukte. Agenten met getrokken wapens arresteerden de overvaller bij de voordeur van het goudwisselkantoor. Veel mensen waren die ochtend getuige van de arrestatie.

Eerder werd al een tweede verdachte veroordeeld voor betrokkenheid bij de overval in Haarlem. Deze verdachte was in juni van dat jaar ook betrokken bij een overval op een goudwisselkantoor aan de Ceintuurbaan in Amsterdam.

Rechter gelooft verklaring overvaller niet

De negentienjarige Amsterdammer verklaarde eerder tegenover de rechter dat hij spijt had van de overval. Hij was naar eigen zeggen onder druk van anderen gezet om het goudwisselkantoor te beroven.

De rechter vond de verklaring niet geloofwaardig, omdat uit afgeluisterde telefoongesprekken vanuit de gevangenis zou blijken dat hij zich niet bepaald gedroeg 'als iemand die onder de druk was bezweken'. Volgens de rechter zou juist hij degene zijn die anderen onder druk zette.

De uitspraak komt grotendeels overeen met de eis van de officier van justitie. Het slachtoffer had ook een vergoeding van ruim 2.000 euro aan immateriële schade geëist . Omdat het goed met hem gaat en hij geen geestelijke schade aan de overval heeft overgehouden, hoeft de verdachte dat niet aan hem te betalen. De ruitschade van ruim 500 euro moet hij wel vergoeden.