Politieagenten en handhavers hebben gedurende de avondklok, tussen 23 januari en 28 april, gezamenlijk 984 boetes in Haarlem uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok. Dat aantal boetes is goed voor een bedrag van in totaal 93.480 euro.

Eerst mochten mensen niet meer naar buiten na 21.00 uur. Later werd dat 22.00 uur. Landelijk schreef de politie ruim 95.000 boetes uit aan mensen die zich niet aan de avondklok hielden.

In Haarlem werd het begintijdstip van het klokkenspel van de Damiaatjes in de Grote Kerk vanwege de avondklok zelfs veranderd. Dat tijdstip lag al eeuwen vast.

In de drie dorpen rondom Haarlem deelden agenten aanzienlijk minder boetes uit voor het overtreden van de avondklok. In Zandvoort waren 103 mensen volgens de politie te laat op straat, in Heemstede 115 en in Bloemendaal 156.