Burgemeester Jos Wienen van Haarlem heeft zich geërgerd aan het gedrag van de mensen die op Koningsdag massaal naar de oevers van het Spaarne kwamen, ter hoogte van de Damstraat. Bij een volgende keer hoopt hij eerder in te kunnen grijpen.

"Iedereen die daar stond, was onverantwoord bezig. Je ziet dat het te druk is, voegt je er toch bij en hebt op die manier maling aan de gezondheid van je medemensen. Dat vind ik kwalijk", aldus Wienen.

Over het verloop van de gehele dag is de burgemeester wel redelijk tevreden. "Het was mooi weer en de mensen waren vrolijk. Het was uiteindelijk een mooie Koningsdag, ondanks het gebrek aan festiviteiten. Maar het was ook té druk in deze coronatijden."

Wienen heeft dinsdagmiddag veel overleg moeten voeren over hoe om te gaan met de mensenmassa langs het Spaarne, ter hoogte van de Damstraat. Dát het daar druk zou worden, was geen verrassing voor de burgemeester.

"Het is daar altijd druk met mooi weer en iedereen was natuurlijk vrij. We wilden daar daarom met flink wat mensen aanwezig zijn om het te managen, met tien stewards en twintig handhavers."

Ingrijpen zonder dat het 'een kater zou worden'

In de loop van dinsdagmiddag werd het steeds drukker. De toeloop van bezoekers vanuit de Damstraat was groot, mensen brachten hun eigen drank mee.

De burgemeester was voortdurend met zijn team in overleg over welke maatregelen ze moesten nemen, zonder dat de afloop "een kater zou worden" of dat het op geweld zou uitlopen. "Rustig afbouwen en de massa uit elkaar krijgen."

Stap voor stap werd geprobeerd om de drukte te "managen". Handhavers probeerden de bezoekers te wijzen op de regels, maar dat hielp niet. "Toen hebben we besloten om ervoor te zorgen dat de mensen er niet meer naartoe konden komen, door de Damstraat af te sluiten", aldus Wienen.

Mocht het nog een keer zo druk dreigen te worden, dan wil de burgemeester sneller op gaan treden. Bijvoorbeeld door de Damstraat eerder af te sluiten of preventief toch meer agenten richting het Spaarne te sturen.

Er is tijdens Koningsdag in Haarlem één aanhouding verricht, vanwege het beledigen van een handhaver. Er werden geen boetes uitgedeeld, wel veel waarschuwingen.