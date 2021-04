Een 62-jarige Haarlemmer is dinsdag aangehouden nadat hij een andere klant in een supermarkt in winkelcentrum Schalkwijk met een mes had bedreigd. De klant had de man erop gewezen dat hij niet genoeg afstand hield.

Toen agenten arriveerden, had de verdachte de supermarkt verlaten. Op camerabeelden van de supermarkt was de verdachte duidelijk te zien.

Dankzij deze beelden en een zoekactie in de omgeving kon de man opgespoord en aangehouden worden. De verdachte zit vast op het politiebureau en zal worden verhoord.