Het is afwachten of de drukte van Koningsdag over enkele weken terug te zien is in het aantal coronabesmettingen en in de ziekenhuisopnames. Dat is de reactie van het Spaarne Gasthuis woensdag op de Haarlemmers die dinsdag massaal Koningsdag vierden in het centrum van de stad.

Ivo van Schaik, bestuursvoorzitter van het ziekenhuis, heeft er begrip voor dat burgers de straten opgaan en dat mensen vanaf woensdag weer de terrassen bezoeken. "We begrijpen heel goed dat mensen toe zijn aan meer vrijheden. Zeker met het mooie weer. De versoepelingen die vandaag ingaan geven weer wat meer ruimte."

Maar ondertussen werken mensen in het ziekenhuis nog steeds heel hard om de coronapandemie te bestrijden. Daarom roept Van Schaik Haarlemmers op verantwoord met de versoepelingen om te gaan.

"Het blijft wel erg belangrijk er verantwoord mee om te gaan. Daarbij is het goed als mensen zich realiseren dat de situatie in de ziekenhuizen eigenlijk geen enkele aanleiding geeft om te versoepelen. In het Spaarne Gasthuis zijn we nog steeds volop bezig met de zorg voor coronapatiënten: we zien nog geen daling en de reguliere zorg is nog steeds fors afgeschaald", aldus Van Schaik.