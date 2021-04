In Haarlem zijn dinsdag honderden mensen op de been om Koningsdag te vieren aan onder meer het Spaarne. De gemeente heeft de Damstraat richting het Spaarne afgesloten.

Honderden mensen staan "hutje mutje", volgens NH Nieuws-verslaggever Jelle Dijkstra. "Het is alsof er geen coronavirus is. Het is zo gezellig dat mensen vergeten dat we in een pandemie zitten."

Toezichthouders en handhavers hebben instructies gehad om mensen aan te spreken die met meer dan vijf mensen bij elkaar staan.

Inmiddels heeft de gemeente Haarlem op Twitter laten weten dat het te druk is en roept feestvierders op om drukte te vermijden.

De gemeente had al extra maatregelen genomen om er voor te zorgen dat mensen zich aan de coronamaatregelen zouden houden. Zo lopen er tien extra stuarts rond, waarvan twee op het water, die mensen op een vriendelijke manier aanspreken op het handhaven van de coronaregels.