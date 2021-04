Ruim zevenduizend handtekeningen zijn er opgehaald in de petitie tegen voorkeurslocaties voor verslaafdenopvangcentra in Haarlem. Zeventig omwonenden overhandigden de petitie donderdagavond aan burgemeester Jos Wienen.

De twee voorkeurslocaties vanuit de gemeente liggen onder vuur. Het gaat om twee oude vervallen boerderijen aan de Vergierdeweg in Haarlem-Noord en aan de Nieuweweg in Haarlem-Noord.

De omwonenden van deze locaties, maar ook van twee 'reservelocaties', vinden dat in deze hele zoektocht niet goed naar hen is geluisterd. Zo is bijvoorbeeld één van de twee boerderijen bijna drie jaar geleden al aangekocht door de gemeente, omdat het Leger des Heils had aangegeven dat het een goede plek zou zijn voor een Domus+, waar zwaar verslaafden een beschermde woonplek zouden kunnen vinden.

Dat juist nu deze locatie weer als voorkeur uit de bus komt, vinden de omwonenden doorgestoken kaart. Dat ook een door hun aangedragen alternatief in het afgelegen recreatiegebied Schoteroog resoluut werd afgewezen, bevestigde dat beeld voor de omwonenden.

Robert Nurksweg

Uiteindelijk ging de meerderheid akkoord met een gewijzigd voorstel. Zo kan een woon voor 24 verslaafden ook op een terrein naast de fly-over bij station Haarlem-Spaarnwoud aan de Robert Nurksweg gebouwd kunnen worden. Het onderzoek naar looproutes, al bestaande overlast, veiligheidskwesties en ontsluiting zou hier duidelijkheid in moeten geven. De raad wil hier eerst een veiligheidsplan voor zien en neemt eind juni definitief een besluit. Het alternatief voor een verslaafdenopvang in recreatiegebied Scoteroog, is definitief in de prullenbak beland.

Het project Skaeve Huse met zes containerwoningen op een weiland aan de Vergierdeweg in Haarlem-Noord is goedgekeurd. Met de voorwaarde dat hier en ook op de nog nader te bepalen locatie voor de Domus+ de gemeente actief de buurt moet betrekken bij activiteiten voor de toekomstige bewoners.